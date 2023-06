Maia Sandu, pas cu pas, pe urmele lui Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis se declara solidar cu cei din Educație și considera ca cererile salariale ale acestora sunt indreptațite. Klaus Iohannis susține ca sindicaliștii din invațamant au dreptate atunci cand cer salarii mai mari. Am fost informat, inclusiv ca au fost mai multe intalniri. Trebuie sa vedem…

- Partidul Acțiune și Solidaritate califica acuzațiile primarului, Ion Ceban, drept „pur politice și de victimizare”. „Este deranjat ca nu poate minca liniștit la restaurantul de pe acoperișul unui hotel de lux din capitala”, a scris PAS, intr-un comunicat, dupa ce primarul a acuzat guvernarea ca vrea…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, considera ca cetațenii trebuie sa decida daca PAS și Maia Sandu mai merita un an de guvernare. „Aprecierea mea e un critica fața de rezultatele celor de la guvernare”, a spus Ceban, la Puterea a 4-a de la N4.

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a venit cu o reacție, dupa ce primarul capitalei Ion Ceban a anunțat intr-o conferința de presa ca partidul MAN vrea semnarea unui pact intre partidele pro-europene, similar celui de la Snagov. „Ion Ceban vrea sa discrediteze ideea de aderare la UE și incearca…

- Romania are nevoie de un guvern cu o susținere puternica in Parlament pentru a gestiona toate crizele, iar in acest moment singura soluție este coaliția PSD-PNL-UDMR, a spus luni președintele Klaus Iohannis, intrebat daca exista riscul ruperii coaliției care sa duca la declanșarea alegerilor anticipate.…

- O intalnire trilaterala intre președintele țarii noastre, a Romaniei și cancelarul Germaniei va avea loc maine la București. Mai intai, Klaus Iohannis il va primi la Palatul Cotroceni pe Olaf Scholz. Dupa ce vor discuta despre relații economice și comerciale romano-germane, precum și aspectele legate…

- Mii de absolvenți de etnie romana ai școlilor din sudul Ucrainei intampina dificultați la admitere la universitațile din Romania sau din alte state pentru ca in foile matricole scrie ca au invațat in limba „moldoveneasca”.Chiar și presa ucraineana a inceput sa recunoasca, in premiera, ca „moldoveneasca”…