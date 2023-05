Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 mai, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit cu președintele islandez Guðni Th. Johannesson. Cu ocazia celor 28 de ani de relații diplomatice cu Islanda, șefa statului a discutat cu omologul sau despre cooperarea bilaterala dintre cele doua țari. „Am abordat cu Președintele…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, joi, 11 mai, o vizita oficiala in Canada, unde se va intalni cu prim-ministrul Justin Trudeau și va avea mai multe intrevederi bilaterale cu oficiali canadieni de nivel inalt. Menționam ca este pentru prima data cand un președinte al Republicii…

- Prim-ministrul Romaniei Nicolae Ciuca, aflat in prima sa vizita oficiala la Chișinau, a fost primit astazi de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cu aceasta ocazie, Maia Sandu a mulțumit Romaniei pentru tot sprijinul acordat, astfel incat populația și economia Republicii Moldova sa treaca cu…

- In ultima perioada, Moldova este laudata activ de partenerii occidentali, ceea ce ingrijoreaza mulți cetațeni care cred ca acest lucru poate fi urmat de atragerea țarii noastre in vreun bucluc. In special, o astfel de opinie au exprimat Internauții, comentind declarația președintelui SUA Joe Biden ca…

- Șefa statului, Maia Sandu, anunța ca, la invitația Președintelui SUA, Joe Biden, a participat la evenimentul public de la Varșovia, acolo unde liderul american a susținut un discurs istoric care a marcat un an de la inceperea razboiului dus de Rusia impotriva Ucrainei. „Dupa adresarea sa, am discutat…

- Presedintele american Joe Biden a reconfirmat marti seara sprijinul puternic al SUA pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in cursul unei intalniri bilaterale cu lidera de la Chisinau, Maia Sandu, in timp ce la Moscova, presedintele rus Vladimir Putin

- Maia Sandu, presedinta Republicii Moldova, a cerut sisteme de aparare antiaeriana NATO in cadrul unei sesiuni de discuții la Conferința de Securitate de la Munchen, la care a participat și secretarul general al Alianței nord-atlantice, Jens Stoltenberg. „Este clar ca neutralitatea nu ne poate apara”,…