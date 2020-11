Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales, Maia Sandu, nu va solicita o intrevedere cu liderul de-facto de la Tiraspol Vadim Krasnoselskii. Potrivit Maiei Sandu, in prezent nu ar vedea necesitatea unei astfel de inițiative. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Moldova in direct”. „Un lucru pe…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a facut o declaratie surprinzatoare, joi seara, in cadrul unei emisiuni la Moldova 1. Maia Sandu a afirmat ca nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.

- Tiraspolul nu va accepta retragerea trupelor ruse din stanga Nistrului, deoarece acest lucru va duce la „dezghețarea” conflictului transnistrean. Declarația a fost facuta de Elena Panina, membra a Comitetului pentru afaceri internaționale al Dumei de Stat, pentru Ria Novosti , drept reacție la poziția…

- Președintele in funcție al Republicii Moldova, Igor Dodon, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultatul alegerilor prezidențiale de duminica, insa a spus ca va „apara” votul celor care au votat pentru el prin sesizari și contestații pe care le va face Comisia Electorala Centrala și la instanțe de judecata.…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a adresat luni felicitari ”preliminare” caștigatoarei alegerilor de ieri, Maia Sandu, in vreme ce a anunțat ca va contesta rezultatele in instanța și a avertizat ca lupta va continua și dupa incheierea scrutinului, potrivit declarațiilor citate de site-ul…

- Liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș, saluta rezultatele parțiale din Republica Moldova, care o dau caștigatoare pe Maia Sandu. Politicianul roman susține ca determinarea moldovenilor pentru un asemenea vot arata clar ca destinul țarii lor este unul european. Citeste si: VIDEO - Ludovic Orban recunoaște:…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Comisia Electorala Centrala (CEC) a anuntat finalizarea procesului de centralizare a voturilor de la alegerile prezidentiale in toate cele 2.143 de sectii de votare de pe teritoriul Republicii Moldova, dar si in cele 139 de sectii de votare…

- Marile puteri incearca sa atraga tarile mai mici, cum este Republica Moldova, in lupta lor geopolitica, afirma presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat AGERPRES. Liderul de la Chisinau, care candideaza din nou la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, vorbeste despre…