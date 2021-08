Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile facute astazi de Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, sint false și iresponsabile. Așa a raspuns președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzațiilor aduse astazi in cadrul uneui briefing de presa de catre șeful PG. {{542737}}”La ședința CSS din 10 august s-a discutat despre faptul…

- Președinta țarii a venit cu o reacție, dupa ce șefa statului a fost acuzata de Procurorul General ca „a dat indicații, la ultima ședința a Consiliului Suprem de Securitate sa urmareasca penal mai mulți exponenți ai actualei opoziții parlamentare”. „Nu s-a discutat despre dosare impotriva opoziției,…

- In urma declarațiilor facute astazi de procurorul general Alexandr Stoianoglo, PSRM a cerut instituției prezidențiale sa faca publica stenograma ședinței Consiliului Suprem de Securitate din data de 10 august. Solicitare vine dupa ce procurorul general a declarat astazi ca in cadrul acelei ședințe a…

- Partidul Comunistilor din Republica Moldova, condus de Igor Dodon, a comentat declaratiile procurorului general, Alexandru Stoianoglo, potrivit caruia, presedintele Maia Sandu i-ar fi reprosat faptul ca Procuratura inca nu a deschis un dosar penal pe numele lui Igor Dodon.

- Procurarul general Alexandru Stoianolgo a dezvaluit joi, 19 august, ca presedintele Maia Sandu i-ar fi reprosat, in cadrul sedintei Consiliului Suprem de Securitate, de ce inca nu a deschis dosare penale pe numele mai multor deputati din opozitie.

- Procuratura da vina pe proceduri, atunci cand trebuie sa dea un raspuns in privința oamenilor anchetați de corupție, dar plecați din țara. La ședința Consiliului Suprem de Securitate din 10 august, reprezentații organelor de drept au spus ca nu pot face prea multe pentru a preveni fuga acestora,…

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo spune ca din „informația pe care o deține, Veaceslav Platon a plecat duminica in Marea Britanie”. Totuși, daca acesta a fugit sau totuși se va intoarce, Stoianoglo precizeaza ca „este in interesul lui Platon sa revina pentru a se prezenta in fața magistraților…

- Omul de afaceri Veaceslav Platon ar fi parasit Republica Moldova. Acesta ar urma sa solicite azil politic in Marea Britanie. Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a dat de inteles ca fuga lui Platon ar fi fost coordonata cu procurorul general, Alexandru Stoianoglo. Potrivit deschide.md, Veaceslav…