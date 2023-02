Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit Romaniei pentru sprijinul consecvent acordat țarii sale, in cadrul unei intalniri avute ieri cu ambasadorul roman Cristian-Leon Țurcanu, transmite Radio Chișinau. Ea a salutat testarea in perioada urmatoare a punctului comun de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe sensul de intrare in Romania, scrie Rador.

