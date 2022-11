Maia Sandu mulţumeşte României într-un editorial din Politico pentru ajutorul acordat în domeniul energiei Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un editorial in Politico in care arata ca Romania, „vecinul nostru bun si puternic sustinator", asigura acum 80- din energia Moldovei. Ea arata ca moldovenii cheltuie 65- din venituri pentru plata facturilor la energie. „Moldova cauta sa-si finanteze achizitiile de gaz si electricitate din noi surse si sa sprijine schemele sociale pentru cei mai vulnerabili, ceea ce va ajuta la amortizarea cresterii preturilor. In ultimele 12 luni, pretul gazelor in tara noastra a crescut de sapte ori, in timp ce pretul energiei electrice a crescut de patru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

