Gigantii din sectorul supermarketurilor dezaproba actiunile guvernului maghiar de scoatere a retailerilor straini din tara, insa nu este clar ce pot face in aceasta privinta.

Parchetul General anunta ca Romania a devenit, prin PICCJ - Sectia parchetelor militare, parte a echipei comune de ancheta privind infractiuni de razboi si infractiuni contra umanitatii comise in contextul atacului militar asupra Ucrainei.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți acordarea de puteri sporite forțelor de ordine pentru a reprima protestele de strada, despre care a spus ca destabilizeaza țara și urmaresc instalarea unei conduceri pro-ruse, scrie Reuters, conform Mediafax.

Vicepremierul rus Aleksandr Novak a declarat duminica aceasta ca tehnic este posibila restabilirea infrastructurii offshore avariate a gazoductelor Nord Stream, informeaza agentiile Reuters si TASS, potrivit Agerpres.

Rusia nu mai elibereaza pasapoarte persoanelor mobilizate in armata, a anuntat Guvernul, rus, relateaza AFP și news.ro.

Franța nu este in stare de razboi cu Rusia, in ciuda sprijinului pe care il acorda Ucrainei, și va continua sa mențina un dialog cu Moscova, a declarat, joi, președintele francez, Emmanuel Macron, intr-un interviu pentru postul de televiziune BFMTV, pe care l-a acordat in avion, la intoarcerea de