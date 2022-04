Președintele R.Moldova, Maia Sandu, vine cu un mesaj la 13 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, cand mii de cetațeni au ieșit in strada pentru a protesta impotriva rezultatelor alegerilor parlamentare. Potrivit șefului statului, 7 aprilie nu va fi niciodata o zi obișnuita in Republica Moldova. In acea zi, menționeaza Sandu, oamenii au ieșit in strada pentru a cere libertate și democrație, schimband mersul istoriei statului, conform deschide.md.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER × …