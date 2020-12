Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 31 dec - Sputnik. Tradițional, in ultimele clipe ale anului, cetațenii Republicii Moldova primesc urari de bine de la președintele statului. In mesajul de Revelion, președintele țarii, Maia Sandu, a spus ca pașește in acest an cu incredere și speranța ca va fi un an mai bun. Mesajul…

- Klaus Iohannis va efectua marți, 29 decembrie, o vizita oficiala la Chișinau, la invitația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta va fi prima vizita la nivel inalt primita, la Chișinau, de Maia Sandu, dupa preluarea mandatului. Vizita președintelui Romaniei la Chișinau va oferi cadrul…

- Președintele Klaus Iohannis, alaturi de președinții Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și Slovaciei au transmis un mesaj de felicitare și susținere, pentru președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu. „Noi, Președinții Romaniei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și…

- Dupa numararea a 99,8% din voturile exprimate, Maia Sandu a obținut la alegerile prezidențiale din Republica Moldova 36,1% din voturi (486.140), iar Igor Dodon 32,66% din voturi (439.797).Potrivit rezultatelor preliminare, prezența la vot a fost de 42,76%, fiind depașit pragul de validare…

- Candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, Andrei Nastase, ii sugereaza liderei PAS, Maia Sandu, sa se retraga din cursa prezidențiala. Nastase a facut trimitere la faptul ca pe 15 octombrie 2016 el s-a retras din alegeri in favoarea lui Sandu.