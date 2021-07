Cu citeva ore de incheierea exercițiului electoral, președintele Maia Sandu a venit cu un indemn catre toți cei care nu au reușit sa mearga astazi la vot sa o faca in timpul ramas. Șefa statului a precizat ca proporul are nevoie ca urmatorul Parlament sa fie cit mai reprezentativ. "Este mult mai ușor sa mergem astazi 30 de minute la secția de vot, decit sa ieșim dupa asta zile in șir in stra