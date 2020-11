Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PAS Maia Sandu a declarat ca cetațenii trebuie sa fie liniștiți și sa-și pastreze calmul pana cand va fi afișat rezultatul alegerilor. In același timp Maia Sandu a mulțumit tuturor cetațenilor pentru partimciparea masiva la vot. „Din pacate instituțiile statului nu s-au ridicapt…

- Candidatul la funcția de președinte al țarii din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot la ora 09:00. Sandu a declarat ca azi toata puterea este in mana cetațenilor. Candidatul PAS la prezidențiale a facut declarații in doua limbi și a indemnat cetațenii…

- Mii de moldoveni așteapta la cozi pentru a vota in turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. In mai multe orașe din Europa, moldovenii stau la cozi kilometrice inca de la deschiderea secțiilor de vot. Pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu mii de cetațeni moldoveni…

- R. Moldova se pregateste pentru turul doi al alegerilor prezidentiale Maia Sandu ( stânga) și Igor Dodon (dreapta). Foto: radiochisinau.md. Republica Moldova se pregateste pentru turul doi al alegerilor prezidentiale, care va fi disputat mâine de presedintele filorus Igor Dodon si fostul…

- Cetatenii Republicii Moldova sunt chemati duminica sa voteze in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Confruntarea finala are loc intre candidatul pro-european, Maia Sandu si actualul sef al statului, socialistul pro-rus Igor Dodon. Desi in primul tur de scrutin Maia Sandu a obtinut cele…

- Premierul Ludovic Orban a felicitat-o, luni, pe Maia Sandu pentru castigarea turului intai al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, apreciind ca este candidatul care „poate sa garanteze o Republica Moldova in care se respecta drepturile omului”. Orban si-a exprimat convingerea ca turul al…

- Dupa ce inițial a fost data pe locul al doilea la votul din țara, scorul s-a modificat simțitor dupa ce Comisia Electorala Centrala a inceput sa proceseze și rezultatele votului din diaspora. Maia Sandu are peste 3 procente in fața lui Igor Dodon, in condițiile in care mai sunt de numarat voturile din…

- Astazi in Republica Moldova au avut loc alegeri prezidentiale. Va prezentam primele rezultate preliminare ale scrutinului.(UPDATE 22:45) Rezultate preliminare dupa procesarea a 1.421 de procese verbale:Igor Dodon – 36,40% Maia Sandu – 30.83%Renato Usatii – 16.