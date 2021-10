Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este personalitatea politica a lumii in care romanii au cea mai mare incredere. Concluzia aparține unui sondaj de opinie realizat in septembrie. Din acealași sondaj reiese ca increderea in țari și organizații internaționale este in cadere libera printre romani. Sondajul de opinie este denumit ”Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist in era dezinformarii și fenomenului știrilor false”. Ediția a III-a a acestuia arata ca increderea in lideri, țari și organizații internaționale scade semnificativ, potrivit strategicthinking.ro…