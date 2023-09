Maia Sandu le-a oferit Diplome de onoare elevilor olimpici

Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitești organizeaza vineri, 15 septembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, primul recital cameral al noii stagiuni susținut naista Gina Sandu, violonistul Madalin Sandu și pianistul Radu Titi. In program: G.Caccini – Ave Maria, W. Gomez – Ave Maria, A. Dvorak – Humoresque, …

- Un oraș din Japonia vrea sa combata absenteismul școlar trimițand roboții la școala, in locul copiilor. Roboții vor raspunde ”prezent” și ii vor reprezenta pe elevi, participand la cursuri și la discuțiile cu colegii. Am trait sa o vedem și pe asta, roboți care sa mearga la cursuri in locul elevilor!…

- Ediția din acest an a festivaului Eufonia este structurata pe doua capitole: Eufonia Masterclass (21 – 28 august 2023) și Eufonia Baroque Academy (31 august – 8 septembrie 2023). In cadrul festivalului vor canta artiști din 10 țari (Australia, Coreea de Sud, Spania, Elveția, Taiwan, Germania, Franța,…

- Guvernul Marii Britanii a anuntat, marti, sanctiuni impotriva unor persoane si entitati din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Slovacia, Elvetia, Iran si Belarus, acuzate ca ofera armament Rusiei pentru razboiul din Ucraina, scrie Mediafax.Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a anuntat sanctiuni…

- Piperea și actualul europarlamentar Cristian Terheș sunt capii de lista ai AUR pentru europarlamentarele de anul viitor. Lista va fi prezentata sambata seara, in cadrul unui eveniment cu susținatorii ce va avea loc in București.Alianța pentru Unirea Romanilor iși va prezenta sambata seara candidații…

- Romania a reușit calificarea in semifinalele Campionatului European de Handbal de Tineret, pentru prima oara in ultimii 16 ani! Miercuri, 12 iulie, la Pitești Arena, Romania a obtinut o victorie impresionanta in fața Elveției, care i-a asigurat poziția a doua in grupa principala, iar acum echipa nationala…

- Romania U19 a spulberat-o pe Suedia U19, scor 42-34, și este la mana ei pentru calificarea in semifinalele Campionatului European de handbal feminin organizat la Pitești și Mioveni. Obligate sa caștige și avand in fața una dintre favoritele la caștigarea trofeului, „tricolorele” au facut o prima repriza…

- Președinta Maia Sandu și ministrul Educației și Cercetarii Anatolie Topala au inmanat astazi, 5 iulie 2023, Diplome de Onoare și Diplome de Merit absolvenților care au media zece in cadrul examenului național de bacalaureat, comunica Ministerul Educației și Cercetarii.