- In timpul discursului susținut in marja summitului Salzburg 2023, Maia Sandu a declarat ca țara sa este mai puternica decat acum an datorita concentrarii sale asupra aderarii la UE, lucru care va fi o investiție in democrația acestui spațiu al pacii care se numește Uniunea Europeana.

- Președinta Maia Sandu a participat la Summitul Salzburg 2023, in Austria, unde a ținut un discurs despre schimbarile geopolitice din Europa și din regiunea noastra. Potrivit Președinției, șefa statului a vorbit și despre cum ne putem uni eforturile pentru a intari comunitatea europeana și rolul important…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat intr-o vizita de lucru in Republica Moldova,a fost intampinat la Castelul Mimi din Bulboaca de catre președinta Maia Sandu. „Sunt fericit ca sunt aici. Nu a fost ușor sa ajungem in R. Moldova, dar acesta este mesajul poporului nostru – susținem R. Moldova…

- Președinta Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, s-a adresat cu un mesaj catre cetațenii Republicii Moldova inainte de Summitul Comunitații Politice Europene, ce va avea loc in țara noastra pe 1 iunie. De asemenea, Metsola a reiterat din nou ca țara noastra nu este singura. „Uniunea Europeana…

- Hotarare fara drept de apel in cazul tezei lui Bode: NU a plagiat!Consiliul Național de Etica (CNECSDTI), cel mai inalt for național de etica format din profesori universitari și cercetatori de renume, a decis ca Bode nu a plagiat și a respins autosesizarea in cazul lucrarii sale. CITESTE SI…

- Republica Moldova face pași mari in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Președintele Maia Sandu anunțat duminica ca obiectivul Republicii Moldova este ca pana in 2030 sa devina membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, arata Agerpres. Seful statului moldovean a spus, cu prilejul mitingului…

- Repetitiile de miercuri seara pentru spectacolele „Cavalleria rusticana" si „I Pagliacci", care sunt programate sa aiba loc astazi, 5 mai, si maine, 6 mai, la Opera Nationala Romana din Iasi, s-au terminat cu un scandal imens intre membrii orchestrei, solisti si dirijorul invitat-special de managerul…