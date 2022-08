Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat ca la perchezitiile facute la locuinta fostului presedinte Igor Dodon si la cea a mamei acestuia au fost gasiti peste 2 milioane de lei, o parte in valuta, fiind pus sechestru pe aceasta suma. De asemenea, procurorii cer prelungirea mandatului…

- O nava cargou a ajuns sambata in portul ucrainean Cernomorsk de la Marea Neagra pentru a incarca cereale, pentru prima data de la invazia rusa in Ucraina pe 24 februarie, au anuntat autoritatile ucrainene, transmite AFP. „Astazi, pentru prima data de la invazia rusa, cargoul Fulmar S arborand pavilionul…

- Rusia nu intarzie sa vina cu un raspuns catre Republica Moldova, dupa ce Maia Sandu a afirmat care sunt planurile armatei sale, avand in vedere contextul politic actual. Astfel, Vladimir Putin a ținut sa-și exprime și el punctul de vedere cu privire la acest subiect, prin intermediul purtatorului de…

- „Moldova este o țara pașnica și va ramane in continuare. Noi nu vrem arme ca sa mergem sa luptam impotriva vecinilor cum face Rusia, vrem sa fim in siguranța la noi acasa și sa nu ne atace nimeni. Daca nu era aceasta agresiune din partea Rusiei impotriva Ucrainei probabil nu am fi discutat prea mult…

- Cand va folosi Vladimir Putin armele nucleare, de fapt. Valentina Matvienko, o apropiata a presedintelui Vladimir Putin, a facut precizari intr-o conferința de presa susținuta azi. Ea a declarat ca Rusia este o „țara civilizata” care știe ca un razboi nuclear inseamna „sfarșitul planetei noastre”. Cand…

- Legea securitații informaționale reprezinta decizia suverana a Parlamentului și a Președinției Republicii Moldova și a fost necesara pentru a combate dezinformarea. Astfel a comentat șefa statului Maia Sandu la declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care a acuzat ieri, 23 iunie, ca…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat duminica legea ''securitatii informationale'', prin care va fi interzisa difuzarea emisiunilor de stiri si analize politice din Rusia inclusiv dupa expirarea starii de urgenta instituite in urma agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, relateaza…