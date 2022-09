Stiri pe aceeasi tema

- Rusia trebuie sa-și retraga trupele din regiunea transnistreana, iar depozitul de muniții de la Cobasna trebuie distrus, a declarat șefa statului Maia Sandu in cadrul discursului ținut in fața plenului Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Ministrul german de externe Annalena Baerbock a subliniat rolul vital constant al ONU in gestionarea crizelor mondiale, inainte de a pleca spre New York pentru a participa la reuniunea Adunarii Generale a ONU, ale carei lucrari se deschid marti, potrivit DPA.

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a avut luni o intalnire de lucru cu omologi din state africane in marja lucrarilor Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, care se desfasoara la New York.

Rusia a cerut SUA 56 de vize pentru a permite ministrului rus de externe Serghei Lavrov si delegatiei sale sa se deplaseze la New York pentru a participa la reuniunea anuala a Adunarii Generale la ONU in aceasta luna, dar pana in prezent nu a primit niciun raspuns, potrivit Reuters, scrie Agerpres.

Rusia a cerut parții americane sa asigure accesul neingradit al delegației ruse pentru a participa la Adunarea Generala a ONU de la New York, a declarat ambasadorul rus la Washington Anatoli Antonov pentru postul de televiziune "Rusia-24".

Rusia a solicitat joi autoritatilor de la Oslo retragerea unei diplomate norvegiene, Elisabeth Ellingsen, acuzata ca a facut ''declaratii rusofobe'' la receptia unui hotel din Murmansk, transmit AFP si Reuters.

Gazprom nu va sista livrarile de gaz catre Republica Moldova intrucat acest lucru poate provoca o catastrofa economica si sociala in regiunea transnistreana, susține expertul in domeniul energetic, Victor Parlicov.

Peste 1.300 de civili au fost gasiți morți in Kiev dupa retragerea forțelor rusești. 1.346 de civili au fost gasiți morți in regiunea Kiev dupa retragerea forțelor rusești, potrivit șefului poliției din regiune.