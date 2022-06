Maia Sandu intenționează să ajungă la Kiev Dupa ce mai mulți lideri ai lumii au tot fost in vizita la Kiev, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat ca are și ea in plan o astfel de vizita. Nu a anunțat o data la care ar urma sa efectueze aceasta deplasare. Dar chestiunea pare sa fie una cu titlul de absolut. „Exista un asemenea plan. O sa revin cu mai multe detalii atunci cand lucrurile vor fi confirmate”, a declarat Maia Sandu in presa din Moldova. Desigur, astfel de vizite oficiale nu se fac de azi pe maine. Și nici de capul vreunui șef care decide cu de la sine putere un astfel de fapt. Specialiștii spun ca intalnirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

