Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului Maia Sandu se afla in vizita in Republica Portugheza, la invitația omologului sau, Marcelo Rebelo de Sousa, cu care a participat in cadrul unei ceremonii oficiale și au facut declarații comune de presa. „Ii mulțumesc Președintelui Republicii Portugheze, Marcelo Rebelo de Sousa, pentru…

- In cadrul vizitei la Lisabona, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut un dialog constructiv cu reprezentanții comunitații moldovenești din Republica Portugheza, comunica MOLDPRES cu referire la Serviciul de presa al Președinției. „Am cunoscut oameni de afaceri afectați de corupția de acasa,…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat pe Telegram ca actualul președinte al republicii, Maia Sandu, in incercarea de a fi pe placul Occidentului, incerca sa-i convinga pe concetațeni sa distruga legaturile cu Rusia. Anterior, Sandu a declarat ca pentru promovarea valorilor…

- Stiloul folosit de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a semna cererea oficiala de aderare a țarii la Uniunea Europeana, a fost vandut la o licitație caritabila pentru o suma de șase mii de euro. S-a intamplat in cadrul unui eveniment, gazduit de ONG-ul „CCF Moldova”. Numele cumparatorului…

- Maia Sandu la Ziua serviciului secret moldovean: Moldova trebuie sa fie pregatita sa țina piept amenințarilorȘefa statului a participat la ceremonia dedicata aniversarii a 32-a de la crearea Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Președinta a apreciat munca valoroasa a ofițerilor și angajaților…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-a intilnit miercuri cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi oficiali au discutat despre sustinerea pe care Bucureștiul o acorda Chișinaului pentru aderarea la Uniunea Europeana. „Am avut bucuria unui nou dialog foarte bun cu președinta Republicii…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea miercuri, la Palatul Victoria, intrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu John Kerry, emisar special al președintelui SUA pentru clima, in contextul organizarii la București a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mari (I3M).Marcel Ciolacu va avea…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a discutat luni cu Odile Renaud-Basso, președinta Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), aflata intr-o vizita de lucru la Chișinau. Discuțiile au vizat programele finanțate de BERD, și prioritațile de dezvoltare socio-economica ale țarii. …