- In aceste zile, cand Ucraina este macinata de razboi, Moldova trebuie sa arate ca e o gazda primitoare. Noi toti ii putem ajuta pe ucrainenii care fug din calea tancurilor si rachetelor si care cauta adapost in țara noastra.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a facut un apel la solidaritate, și a apreciat rapiditatea cu care s-au mobilizat cetațenii, autoritațile și oamenii de afaceri fața de ucrainenii care au fugit de razboi și au ajuns la granițe. Ea a spus ca vor fi primiți in Republica Moldova toți cei care…

- Ministerul rus al Apararii a emis o declarație in care susține ca trupele sale dețin centrala nucleara de la Cernobil pentru a o "proteja", scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Șefa statului, Maia Sandu, s-a intalnit in aceasta dupa amiaza cu deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Socialiștilor, in contextul crizei din Ucraina. Aceasta a vorbit despre acțiunile intreprinse de autoritați și a indemnat reprezentanții Parlamentului sa se solidarizeze…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a transmis ca Guvernul de la Chișinau va cere Parlamentului sa declare starea de urgența in țara. Le-a cerut cetațenilor moldoveni din Ucraina sa revina acasa.

- Acest lucru a fost declarat de Președintele Moldovei, Maia Sandu, in cadrul unui interviu oferit postului PRO TV la București. In cadrul interviului, Sandu a comentat o informație care a aparut in presa din Vest și in care erau citate surse ale serviciilor secrete din Ucraina. Potrivit lor se pregatesc…

- Franta este pregatita sa apere granițele NATO din Europa de Est, in contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Presedintele Emmanuel Macron s-a declarat dispus sa trimita trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania. Președintele francez a afirmat, in discursul rostit…

- Pe 15 decembrie la Bruxelles , dupa o pauza de doi ani, s-a desfașurat al șaselea summit al ”Parteneriatului Estic”. Ucraina, Moldova și Georgia, care in luna mai a anului curent au creat un triumvirat pentru a merge impreuna in UE, numit ”Trio asociat”, erau dispuse ferm. “Contam pe faptul ca summit-ul…