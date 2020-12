Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria la prezidentialele din R. Moldova. Presedintele belarus s-a aratat deschis sa aiba o colaborare cu presedintele ales al R. Moldova.

- Vladimir Putin a a felicitat-o pe Maia Sandu cu victoria la prezidențiale. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina președinției, liderul de la Kremlin i-a expediat o telegrama unde spune ca „spera ca activitatea Maiei Sandu sa contribuie la dezvoltarea constructiva a relațiilor dintre Moldova și…

- Dupa presedintele Romaniei, Klaus Iohannis si liderul de la Kiev Vladimir Zelensky i-a adresat un mesaj de felicitare presedintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu. Intr-o postare pe Twitter Zelensky a scris: „Felicitari Maiei Sandu cu victoria in alegeri. Astept cu nerabdare consolidarea relatiilor…

- Primarul Ion Ceban a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria obținuta in alegerile prezidențiale. ”Vreau sa felicit candidatul ales Maia Sandu și sa-i doresc succes in toate inceputurile de dezvotare a țarii”, a declarat Ion Ceban in cadrul ședinței saptamanale a serviciilor Primariei, comunica publika.md.

- A inceput numaratoarea! Cetațenii țarii și-au ales astazi președintele, iar la aceasta ora in toate secțiile de votare din țara sint numarate voturile. 22:00 - CEC a anunțat rezultatele preliminare ale alegerilor dupa prelucrarea a 73,73% din procesele verbale. Astfel pentru Igor Dodon au votat 47,87%,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 2 noiembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetațenilor romani care lucreaza in strainatate (PL-x 557/14.09.2020); Decret privind…

- Presedintele Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, care candideaza pentru un nou mandat, a transmis, luni, un mesaj de felicitare liderului Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, pentru accederea in turul al doilea dupa alegerile de duminica. Acesta a declarat, luni, dupa…