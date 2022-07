Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, s-a intalnit la Chisinau cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Maia Sandu a publicat fotografii de la intalnire, alaturi de un mesaj, dar alt element pare sa atraga in egala masura atenția. Laura Codruța Kovesi are cateva kilograme…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu s-a intalnit cu Procurorul general al UE, Laura Codruta Kovesi, la Chisinau. Ea a afirmat ca eliminarea flagelului coruptiei este importanta si in contextul gestionarii fondurilor de dezvoltare, pe care tara noastra le va accesa in drumul spre UE, si ca…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu s-a intalnit cu Procurorul general al UE, Laura Codruta Kovesi, la Chisinau. Ea a afirmat ca eliminarea flagelului coruptiei este importanta si in contextul gestionarii fondurilor de dezvoltare, pe care tara noastra le va accesa in drumul spre UE, si ca conteaza…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis marți, 12 iulie, intr-o postare pe Facebook, ca a primit la Chișinau vizita procurorului-șef al Parchetului European, Laura Kovesi. Discuțiile au vizat eliminarea coruptiei din Republica Moldova și investigarea fraudelor din țara sa. „Combaterea…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi s-a intilnit cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, informeaza Noi.md „Am salutat faptul ca Procuratura Generala și șefa Parchetului European vor semna un acord de colaborare in acest sens. Contam pe ajutorul EPPO in investigarea fraudelor comise…

- Procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, care se afla intr-o vizita la Chișinau, a avut astazi o intrevedere cu președinta, Maia Sandu. Șefa statului a salutat faptul ca Procuratura Generala și șefa Parchetului European vor semna un acord de colaborare și conteaza pe ajutorul EPPO in investigarea…

- Un acord de cooperare dintre Parchetul European și Procuratura Generala a Republicii Moldova va fi semnat la Chișinau, au comunicat surse din cadrul Delegației UE in Republica Moldova. Documentul va fi semnat in cadrul vizitei șefei Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, la Chișinau. In dupa-amiaza…

- Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, va efectua, in perioada 11-14 iulie curent, o vizita la Chișinau . Astfel, potrivit Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Laura Codruța Kovesi, va fi insoțita de Marius Bulancea, șef Unitate Operațiuni și Sprijin Colegiului, Parchetul Europan…