Stiri pe aceeasi tema

- Semne diacriticeAdunarea cetațenilor „(R)Moldova Europeana” a fost un mare succes. (Deși s-a spus de atatea ori ca e greșit, in cel mai bun caz, sa pretindem ca Republica Moldova reprezenta intreaga Țara a Moldovei, a carei parte de dincolo de Prut se afla deja in UE, ca parte a Romaniei, se insista…

- Rusia pledeaza pentru relatii reciproc avantajoase si de buna vecinatate cu Republica Moldova, dar Chisinaul nu a dat deocamdata semne ca ar fi dispus sa revina la dialogul cu Moscova, a declarat ministrul rus adjunct de externe Mihail Galuzin intr-un interviu acordat vineri canalului de televiziune…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, continua sa critice guvernarea de la Chișinau. Astfel, in cadrul unui interviu pentru RIA Novosti , aceasta a declarat ca oficialii din Moldova nu par pregatiți pentru un dialog cu Rusia și aleg sa intrețina o isterie antiruseasca.…

- Semne diacriticeDoua evenimente au marcat sfarșitul saptamanii trecute. Unul e extern, de rezonanța mondiala – Putin a fost dat in cautare de catre Curtea Penala Internaționala de la Haga, pentru crime de razboi (deportarea ilegala de copii din Ucraina); consecințele simbolice, morale ale acestei decizii…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, 17 martie, sprijinul pentru omologul sau moldovean, Maia Sandu, fata de ”tentativele de destabilizare rusesti” in Republica Moldova si ”tensiunile pe care acestea le provoaca”, a anuntat Palatul Elysee, citat de Agerpres. In cadrul unei convorbiri…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, 17 martie, sprijinul pentru omologul sau moldovean, Maia Sandu, fata de ”tentativele de destabilizare rusesti” in Republica Moldova si ”tensiunile pe care acestea le provoaca”, a anuntat Palatul Elysee, citat de Agerpres. In cadrul unei convorbiri…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Moscova regreta "prejudecatile nejustificate" ale Republicii Moldova la adresa Rusiei, adaugand ca liderii de la Chisinau au fost "infectati cu o bacterie rusofoba", informeaza Agerpres. Rusia "a fost si va ramane mereu dispusa sa construiasca…

- Mii de absolvenți de etnie romana ai școlilor din sudul Ucrainei intampina dificultați la admitere la universitațile din Romania sau din alte state pentru ca in foile matricole scrie ca au invațat in limba „moldoveneasca”.Chiar și presa ucraineana a inceput sa recunoasca, in premiera, ca „moldoveneasca”…