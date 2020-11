Stiri pe aceeasi tema

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Ștefan Voda, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 56,74% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul sau, Igor Dodon, a acumulat 43,26%.

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Balți, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Aceasta a acumulat 61,08% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul sau, Maia Sandu, a acumulat 38,92%.

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Anenii Noi, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 54,43% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul sau, Igor Dodon, a acumulat 45,57%.

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Taraclia, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Aceasta a acumulat 92,95% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul sau, Maia Sandu, a acumulat 7,05%.

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Soroca, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Acesta a acumulat 57,75% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul acestuia, Maia Sandu, a acumulat 42,25%.

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Leova, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 58,32% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul sau, Igor Dodon, a acumulat 41,68%.

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Telenești, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 72,18% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul sau, Igor Dodon, a acumulat 27,82%.

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a obtinut peste 10 puncte procentuale in fata presedintelui in exercitiu, Igor Dodon, in municipiul Chisinau. Potrivit datelor comunicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), Maia Sandu a…