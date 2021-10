Stiri pe aceeasi tema

- Președinta, Maia Sandu, a declarat in cadrul conferinței de presa de astazi ca a avut mai multe discuții telefonice cu Dmitrii Kozak, „pentru a facilita discuțiile pe marginea semnarii in condiții acceptabile a unui contract dintre Moldova Gaz și Gazprom”. „De asemenea am comunicat cu mai mulți șefi…

- Președinta, Maia Sandu, a venit cu unele explicații privitor la prețurile pentru achiziția gazelor naturale. Aceasta a explicat ca „rețurile de achiziție sunt prețuri de piața și le puteți verifica”, iar suma exacta nu este anunțata pentru ca „cei care vin cu oferta se vor orienta la acesta și nu vor…

- Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a declarat ca șefa statului Maia Sandu se implica in procesul de negociere privind achiziționarea de gaze naturale, insa rolul principal conform atribuțiilor ii revine Guvernului. „Nu putem spune ca doamna președinte nu este implicata in acest proces,…

- „Solutiile PSD produc o scadere a pretului final fata de actualele oferte ale furnizorilor cu 74% in cazul energiei si 79% in cazul gazelor” Peste 175.000 de romani au semnat pana acum pentru sustinerea proiectului de lege depus in Parlament de catre PSD privind plafonarea preturilor la electricitate…

- Interviuri audio cu muzicianul englez John Lennon care nu au fost facute publice pana in prezent vor fi scoase la licitatie pe 28 septembrie si este estimat ca aceste casete vor fi adjudecate contra unei sume cuprinse intre 20.000 si 30.000 de lire sterline. Nou descoperitele casete cuprind…

- Președinta țarii, Maia Sandu, a semnat astazi decretul cu privire la constituirea Comisiei pentru organizarea și desfașurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

- Peste 23 de mii de lei. Atit a cheltuit președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in timpul vizitei oficiale in Georgia. Cel puțin asta se arata in documentul publicat de catre Președinție. Potrivit documentului, pentru biletele de avion au fost cheltuiți peste 22 de mii de lei, iar pentru diurna 1700…

- Cresterea vacilor pare ca devine o afacere tot mai neprofitabila in Romania pentru micii fermieri. Pretul mic oferit de fabricile de branzeturi la cumpararea laptelui din ferma si lipsa fortei de munca, sunt cateva dintre neajunsurile care ii fac pe unii crescatori sa se gandeasca daca mai tin sau nu…