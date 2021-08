Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile facute astazi de Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, sint false și iresponsabile. Așa a raspuns președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzațiilor aduse astazi in cadrul uneui briefing de presa de catre șeful PG. {{542737}}”La ședința CSS din 10 august s-a discutat despre faptul…

- Președinta țarii a venit cu o reacție, dupa ce șefa statului a fost acuzata de Procurorul General ca „a dat indicații, la ultima ședința a Consiliului Suprem de Securitate sa urmareasca penal mai mulți exponenți ai actualei opoziții parlamentare”. „Nu s-a discutat despre dosare impotriva opoziției,…

- Stoianoglo intra in razboi deschis cu Maia Sandu și noua guvernare. Acesta a susținut o conferința de presa la ora 11.00, unde a acuzat conducerea țarii de ingerințe in sistemul de drept, relateaza eNews. Stoianoglo a spus ca, in dosarul "furtului miliardului" urmeaza "sa fie trași la raspundere și…

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a facut mai multe declarații de presa in cadrul unui briefing. Acesta adeclarat ca Procuratura Generala nu se va supune forțelor politice și va sluji doar poporului. Vedeți mai jos discursul integral a procurorului. ”Buna ziua tuturor! E prima mea apariție publica…

- Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, a acuzat-o pe președinta țarii, Maia Sandu, de ingerințe in sistemul de drept. Despre aceasta Stoianoglo a declarat in cadrul inui briefing de presa, in aceasta dimineața, transmite știri.md Acesta a contrazis-o pe Sandu și a declarat ca criminalii…

- STOIANOGLO intra în razboi deschis cu Maia Sandu și noua guvernare. Acesta a susținut o conferința de presa la ora 11.00, unde a acuzat conducerea țarii de ingerințe în sistemul de drept Procurorul General, Alexandr Stoianoglo a declarat ca, în dosarul "furtului…

- Organul de urmarire penala a avansat in dosarul fraudei bancare, iar detaliile care pot fi scoase la iveala nu convin unor exponenți ai actualei puteri de la Chișinau, anume acesta este motivul pentru care PAS face presiuni ca sa-l demita pe Procurorul General, Alexandr Stoianoglo. De aceasta parere…

- Republica Moldova a finalizat ancheta privind rapirea fostului judecator ucrainean de pe teritoriul țarii noastre și dus intr-o direcție necunoscuta, inca in luna aprilie a anului curent. „Eu pot sa va spun ca instituțiile statului au fost implicate. Noi am identificat oamenii care au fost implicați…