- Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova 250 de milioane de euro pentru depasirea crizei energetice, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau alaturi presedinta republicii, Maia Sandu, informeaza MOLDPRES si Deschide.md.…

- In discursul susținut, Maia Sandu a spus ca Republica Moldova se confrunta cu cea mai grava criza energetica din ultimii 30 de ani și a multumit Romaniei pentru ajutorul dat in aprovizionarea tarii cu energie electrica, relateaza HotNews.ro.”Ne confruntam cu cea mai grava criza energetica din ultimii…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va intreprinde o vizita la mijlocul saptamanii viitoare la Chișinau unde se va intalni cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. In cadrul intalnirii, cele doua urmeaza sa discute despre criza energetica cu care se confrunta țara vecina.

