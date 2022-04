Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți, dupa o ședința a Consiliului de Securitate ca urmare a escaladarii tensiunilor din Transnistria, ca din informațiile obținute de autoritațile moldovenești, diferite forțe din regiune sunt interesate de destabilizarea situației. „E o situație complexa și tensionata. Noi suntem vigilenți, vom lua toate masurile necesare pentru evitarea unei escaladari”, […] The post Maia Sandu, dupa exploziile din Transnistria: „Exista tensiuni intre diferite forțe din interiorul regiunii” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…