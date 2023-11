Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom i-a cerut companiei Moldovagaz sa schimbe punctul de intrare a gazelor naturale in Republica Moldova in primele zile ale atacului Rusiei asupra Ucrainei, compania ruseasca dorind sa livreze gaz Moldovei prin regiunea transnistreana, a dezvaluit presedinta Maia Sandu, miercuri seara, la Jurnal…

- Suparat ca Republica Moldova iese din zona de influența a Rusiei, Vladimir Putin 'garanteaza' ca Republica Moldova cumpara in continuare gaz din Rusia. Intr-o conferința de presa ținuta de liderul de la Kremlin pe marginea reuniunii restranse a șefilor de state din Comunitatea Statelor Independente,…

- Parlamentul de la Chișinau a inceput sa ia masuri pentru a-i bloca pe membrii partidului pro-rus SOR, scos deja in afara legii, sa candideze la alegerile locale, in ciuda deciziei Curții Constituționale, a relatat news.ro.Curtea Constitutionala din Republica Moldova a declarat partidul de opozitie neconstitutional…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat marți, 3 octombrie, pe ambasadorul Republicii Moldova in Rusia pentru a protesta impotriva a ceea ce a catalogat drept "persecuția motivata politic" asupra presei de limba rusa din aceasta țara cu orientare prooccidentala, informeaza agențiile AFP și Reuters.La…

- In cadrul evenimentului de la Atena , șefa statului Maia Sandu a discututat despre cooperarea moldo-elena cu premierul Kyriakos Mitsotakis. Republica Moldova este interesata de o colaborare și mai stransa in mai multe domenii cu Republica Elena, inclusiv in cel energetic, potrivit Jurnal.md. In aceasta…

- Exista premise ca pana la sfarșitul acestui an Republica Moldova sa inceapa negocierile de aderare cu Uniunea Europeana. O spune politicianul din Romania, Dan Barna, vicepreședinte al Uniunii Salvați Romania (USR). Potrivit politicianului, procesul eurointegrarii Republicii Moldova a fost puternic accelerat…

- In timpul intalnirii de la Galati, participantii si-au exprimat aprecierea pentru sprijinul continuu si asistenta acordate de Romania si Republica Moldova tarii vecine Ucraina, in contextul invaziei pe scara larga a Rusiei si al atacurilor continue cu rachete si drone, inclusiv asupra porturilor si…