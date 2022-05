Maia Sandu, discurs istoric în Parlamentul European: ”Moldova are nevoie de o ancoră” Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține miercuri de la ora 16.00 un discurs istoric in fața Parlamentului European, unde va cere acordarea statutului de tara candidata la aderarea la UE. Maia Sandu: Va mulțumesc in numele tuturor moldovenilor pentru susținerea acordata in aceste momente grele Dupa caderea cotinei de fier, in regiunea noastra au fost mari așteptari pentru conectarea la Europa. Ne-am așteptat ca statele noastre sa fie tratate egal, sa nu mai existe zone de influența și state-tampon Acest razboi a fost provocat de jocurile Rusiei, care vrea sa redeseneze regiunea, sa acapareze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

