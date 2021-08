Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la summitul ”Platformei Crimeea” de la Kiev. In discursul sau, ea și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina. Șeful statului a facut declarații despre „anexarea” Crimeii și „incalcarea grava a dreptului internațional”. Kremlinul considera „Platforma…

- Prezența Maiei Sandu printre fondatorii „Platformei Crimeea” a fost remarcata in presa rusa, care scrie ca președintele Moldovei „s-a referit la Crimeea ca parte componenta a Ucrainei, acuzand Rusia de „anexarea ilegala” a peninsulei”. Moscova considera ca acest for va continua „sa modeleze viziunile…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a participat luni, 23 august, la Kiev, la Summitul inaugural al Platformei Crimeei. Geoana a subliniat ca NATO este alaturi de Ucraina și a solicitat Rusiei sa restituie controlul peninsulei Crimeea. „Crimeea este teritoriul Ucrainei”, a spus…

- „Crimeea este Ucraina, iar anexarea ilegala reprezinta incalcarea dreptului internațional”, a declarat președinta R.Moldova, Maia Sandu in cadrul summitului „Platforma Crimeea”. Președinta a exprimat suportul Moldovei pentru Ucraina, exprimind importanța soluționarea pașnica și corecta din punct de…

- Premierul Florin Cițu a declarat, intr-un discurs susținut luni la summitul “Platforma Crimeea”, ca Romania se alatura acestei initiative și ca susține ferm implementarea politicii de nerecunoaștere a anexarii ilegale a peninsulei de catre Rusia.

- Președinta, Maia Sandu, a ținut un discurs la evenimentul de inaugurare a Platformei Crimeea, care se desfașoara astazi la Kiev. Aceasta a declarat ca „se afla in Ucraina pentru a reafirma sprijinul RM pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei in cadrul frontierelor sale internațional…

- Fara aderarea Ucrainei, Georgiei si Moldovei la UE, va fi imposibila garantarea securitatii depline a Europei, a afirmat ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, publicata in urma rezultatelor summitului de la Batumi, transmite știri.md. "Trio Asociat" este, de fapt, "despicarea"…

- In cadrul unei emisiuni realizata de postul public de televiziune din Republica Moldova, Maia Sandu a fost solicitata sa comenteze cea mai recenta declarație privind problema transnistreana facuta de președintele rus Vladimir Putin. Amintim ca in data de 18 mai, in Sala Aleksandr a Marelui Palat…