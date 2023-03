Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile potrivit carora autoritațile din Ucraina sapa tranșee la frontiera cu Rep. Moldova au fost facute publice sambata pe internet, iar la scurt timp reprezentanții Poliției de Frontiera au venit cu precizari.

- Polițiștii de frontiera din Republica Moldova și Romania au desfașurat, pe parcursul anului trecut, 725 de patrulari comune la granița moldo-romana. In aceeași perioada, polițiștii de frontiera au patrulat in comun cu cei din Ucraina de 460 de ori la granița moldo-ucraineana. De asemenea, un bilanț…

- Parlamentul European (PE) este solidar cu Republica Moldova și va susține conducerea proeuropeana a republicii noastre, sunt asigurarile date de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, prin intermediul unei scrisori deschise, adresate marți, 14 februarie, șefei statului Maia Sandu. „In numele…

- Polițiștii de frontiera au depistat in fluxul de calatori un moldovean și un ucrainean cu permise de conducere false. In ambele cazuri, au fost inițiate cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de fals in acte oficiale, transmite Poliția de Frontiera, transmite Jurnal.md. Incidentele au avut loc…

- Inca o epava a unei rachete – provenita din atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei – a fost descoperita de polițiștii de frontiera din Republica Moldova in apropierea satului Larga, la granița cu Ucraina. Acesta este cel de-al 3 caz de acest fel. „Urmare a bombardamentelor masive ale Rusiei asupra…

- Din cauza bombardamentelor asupra Ucrainei, IGPF a pus in aplicare planul de contingența și a sporit numarul patrulelor de poliției pe zona de frontiera cu Ucraina, cu observarea spațiului aerian și a fașiei verzi de frontiera cu Ucraina. Odata descoperite resturile presupusei rachete, imediat s-a luat…

- Activitatea din toate punctele de trecere a frontierei de pe sectorul moldo-ucrainean de nord a fost sistata, joi, 29 decembrie, dimineața, din cauza unui atac masiv de rachete lansat de Moscova. Exploziile puternice au fost auzite din satele moldovene de granița.Poliția de Frontiera din Republica Moldova…

- Cetațenii ucraineni care vin din Ucraina in țara noastra pot traversa punctele de trecere a hotarului cu acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat. Cei care se intorc din Uniunea Europeana in perioada sarbatorilor de iarna, trebuie sa prezinte acte valabile, informeaza Poliția de Frontiera.…