- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre primul caz confirmat de infectare prin Coronavirus de tip nou in Republica Moldova. Este vorba despre o femeie, revenita azi din Italia, in varsta de 48 ani. Laboratorul ANSP va efectua o proba suplimentara de reconfirmare.

- Ludovic Orban, premierul interimar, a declarat ca autoritatile sunt intr-o mobilizare maxima pentru ca in Romania sa nu izbucneasca o epidemie de coronavirus. Intrebat daca exista riscul unei epidemii in Romania, Ludovic Orban a raspuns: „Suntem intr-o mobilizare maxima pentru a preveni o astfel de…

- Alerta maxima in Romania! S-a confirmat primul caz de infectare cu temutul virus. Vezi de unde este persoana infectata S-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre o persoana din Gorj, care a intrat in contact cu cetațeanul italian. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Autoritațile au insituit cod galben de risc de infecție cu noul tip de coronavirus - Covid-19, dupa ce numarul de imbolnaviri in Italia, unde se afla foarte mulți cetațeni moldoveni, a crescut in ultimele doua zile. Comisia pentru sanatate publica privind situația epidemiologica din țara a emis in acest…

- Lidera PAS, Maia Sandu, îi cere Platformei Demnitate și Adevar sa vina cu exemple exacte în privința potențialilor candidați la alegerile prezidențiale din toamna. Declarațiile au fost facute în cadrul emisiunii ÎnProfunzime de la Pro TV. „Noi…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major…

- Lidera PAS, Maia Sandu, susține ca Igor Dodon greșește atunci cand iși asuma toate meritele, atunci cand in perioada 7 - 9 iunie 2019 a fost formata coaliția PSRM - ACUM, care ulterior a dus la demisia Guvernului Filip și plecarea lui Vlad Plahotniuc din Republica Moldova.

- Lidera PAS, ex-premierul Maia Sandu, a multumit Guvernului Statelor Unite pentru decizia de a-i interzice intrarea in SUA fostului presedinte al PDM Vlad Plahotniuc, cel care a fugit din Republica Moldova in iunie 2019 si despre care se spunea ca s-ar ascunde in SUA.