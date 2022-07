Stiri pe aceeasi tema

- In situatia in care Rusia a atacat Ucraina, Moldova nu poate sa nu se gandeasca la inarmare. Si daca Rusia vine intr-o zi peste noi, trimitem armata cu sapa sa ne apere? Asta a declarat presedintele Maia Sandu la postul public de televiziune.

- „Moldova este o țara pașnica și va ramane in continuare. Noi nu vrem arme ca sa mergem sa luptam impotriva vecinilor cum face Rusia, vrem sa fim in siguranța la noi acasa și sa nu ne atace nimeni. Daca nu era aceasta agresiune din partea Rusiei impotriva Ucrainei probabil nu am fi discutat prea mult…

- ”Armata trebuie sa fie dotata cu toate mijloacele ca sa ne poata apara, in cazul unui conflict. De aceea, guvernarea trebuie sa contribuie la acest obiectiv ca sa asiguram lucrurile elementare de care are nevoie armata. Noi nu intenționam sa pornim razboi impotriva cuiva, dar suntem o țara cu neutralitatea…

- Pentru a se simti in siguranta, Republica Moldova – chiar daca este o tara neutra – trebuie sa investeasca mai mult in fortele sale armate, a declarat miercuri presedinta Maia Sandu, subliniind ca tara sa are nevoie de o armata functionala si moderna, capabila sa raspunda actualelor provocari. „O armata…

