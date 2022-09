Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu considera ca declaratiile ministrului rus de externe Serghei Lavrov, potrivit caruia vorbitorii de limba rusa din Republica Moldova ar fi supusi unor abuzuri, reprezinta o „provocare ordinara”, menita sa destabilizeze situatia din țara, relateaza presa de peste Prut, potrivit Agerpres . Președinta…

- Ministerul de Externe ucrainean noteaza ca in timpul invadarii Ucrainei, Rusia a spus aceleași declarații ca și acum cu privire la Republica Moldova. Astfel, potrivit Știri.md , acest lucru se arata in mesajul secretarului de presa al ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko, publicat…

- „Toate aceste declarații sunt doar pentru a manipula și destabiliza situația din Republica Moldova”. Cu astfel de reacție a venit președinta Maia Sandu, la declarațiile ministrului rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, prin care amenința Republica Moldova ca „in cazul unor eventuale atacuri asupra…

- Ministrul rus de externe a avertizat autoritatile moldovene ca Moscova va considera „atac impotriva Rusiei” orice fel de situatie de natura sa puna in pericol securitatea fortelor de mentinere a pacii din Transnistria și va face totul pentru a proteja interesele populatiei rusofone din Republica Moldova.

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a venit cu o reacție dupa ce șefa statului, Maia Sandu a declarat ca autoritațile sunt obligate sa pregateasca armata in condițiile agresiunii militare din Ucraina. De asemenea, Peskov a susținut ca Republica Moldova nu trebui sa vada o amenințare din…

- Republica Moldova este o tara pasnica si asa va ramane in continuare, insa are nevoie de echipament militar modern pentru a fi in siguranta, a declarat miercuri seara șefa statului, in cadrul unei emisiuni, in care a explicat de ce este necesara inzestrarea armatei Republicii Moldova cu echipamente…

- Diplomatia rusa a transmis vineri mesaje diferite despre decizia statelor UE de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate pentru aderarea la blocul comunitar, purtatoarea de cuvant a MAE rus afirmand ca aceasta ilustreaza o strategie occidentala de izolare a Rusiei si ea…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a ieșit public cu noi declarații halucinante despre Moldova. Lavrov: „Desigur, din Moldova vor sa faca a doua Ucraina. Și este foarte vizibil, mai ales acțiunile conducerii – cand declara haideți sa aderam la UE, apoi sa vedem ce ne vor promite acolo, dar poate…