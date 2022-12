Stiri pe aceeasi tema

- Desi pomul din acest an va avea mai putine luminite, noi vom fi si vom ramane, cu siguranta, de partea luminii, a transmis duminica presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, intr-un mesaj adresat tuturor celor care, "dupa un an greu, sarbatoresc Craciunul in aceasta zi".

- Jumatate din cele 35 de acțiuni prevazute in planul de implementare a condiționalitaților propuse de Comisia Europeana nu au fost realizate de guvernarea PAS – Maia Sandu. Cifra a fost facuta public de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Vladimir Cuc. Odata…

- Vizitele oficialilor europeni de rang inalt transmit un puternic mesaj de susținere pentru Republica Moldova. Acest lucru este susținut de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. ”Este un mesaj de sprijin și acest lucru este clar pentru toata lumea, este sprijin exprimat dea lungul acestor luni.…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu o reacție, dupa ce, acum doua zile, resturile unei rachete, care a fost doborata de sistemul antiaerian ucrainean, au cazut pe teritoriul Republicii Moldova, in extremitatea nordica a localitații Naslavcea, aflata la hotar cu Ucraina. „Pentru securitatea țarii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit-o marti la Palatul Cotroceni pe Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita la Bucuresti. Discutiile s-au concentrat, cu prioritate, asupra masurilor consistente de sprijin din partea Romaniei pentru depasirea crizei energetice din…

- Survolarea țarii noastre de rachetele rusești este o incalcare flagranta a spațiului nostru aerian și a neutralitații Republicii Moldova, a declarat președintele Maia Sandu, intr-un briefind de presa, susținut astazi, 11 octombrie.

- Comisarul European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, a dat asigurari ca Uniunea Europeana va acorda tot sprijinul necesar Republicii Moldova pentru a depași crizele cauzate de razboiul din Ucraina. Johannes Hahn care intreprinde o vizita la Chișinau, a afirmat ca Republica Moldova este tratata…

- Autoritatile de la Chisinau nu au certitudinea ca furnizorul energetic rus Gazprom va respecta contractul cu Moldovagaz, in contextul in care, de la 1 octombrie, conform contractului, pretul de achizitie a gazului ar trebui sa scada semnificativ, a declarat luni presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu,…