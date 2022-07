Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este o tara pasnica si asa va ramane in continuare, insa are nevoie de echipament militar modern pentru a fi in siguranta, a declarat miercuri seara șefa statului, in cadrul unei emisiuni, in care a explicat de ce este necesara inzestrarea armatei Republicii Moldova cu echipamente…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a afirmat sambata ca, prin condamnarea candidaturilor Ucrainei si Republicii Moldova la UE, Rusia da dovada de slabiciune, transmite AFP. „Tot ce ii ramane Rusiei este sa scuipe amenintari impotriva altor state, dupa decenii de politici ratate bazate pe agresiune,…

- Zilele astea au inceput lucrarile de recoltare a graului in Ucraina. Insa, dupa cum se știe, din cauza razboiului, depozitele țarii atacate de ruși sunt pline cu cerealele de anul trecut, care n-au mai putut fi trimise la export. Așa ca, Uniunea Europeana cauta soluții pentru deblocarea depozitelor…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, ca impus cel mai recent pachet de sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei Ucrainei, vizand rețeaua financiara a președintelui Putin, inclusiv pe fosta soție și verii acestuia, transmite Reuters. ”Vom continua cu sancțiuni impotriva tuturor celor care ajuta și…

- Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda, va vizita Republica Moldova și Romania in perioada 6-7 mai. In Republica Moldova, șeful Lituaniei se va intalni cu șefa statului Maia Sandu, și de asemenea va vizita Centrul de plasare a refugiaților militari ucraineni la Chișinau. Președinții Lituaniei…

