- Președintele Rusiei Vladimir Putin a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria in alegerile prezidențiale din Republica Moldova, in care Kremlinul l-a avut drept favorit pe Igor Dodon. Kremlinul a anunțat luni dimineața ca Vladimir Putin i-a transmis Maiei Sandu o telegrama de felicitare cu ocazia victoriei…

- In acest sfarșit de saptamana in Republica Moldova au avut loc Alegerile Prezidențiale, al doilea scrutin. Conform exit-poll-ului Maia Sandu este noul președinte al republicii Moldova. Este o premiera europeana, avand in vedere ca este prima femeie președinte a unei țari. Maia Sandu, de la economist…

- Maia Sandu, candidatul pro-european de la Chisinau, este noul presedinte al Republicii Moldova, dupa numararea tuturor voturilor din sectiile de pe teritoriul tarii si a celei mai mari parti din voturile din diaspora. Igor Dodon, spulberat de votul de peste hotare.

- Maia Sandu (48 de ani), candidata pro-europeana, este pe cale sa devina prima femeie presedinte din istoria Republicii Moldova, dupa ce a castigat la scor detasat alegerile in fata socialistului Igor Dodon. Au fost numarate 99,77 dintre buletinele de vot, iar rezultatul alegerilor nu se mai poate schimba,…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati sa participe, duminica, la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru functia de presedinte al tarii. Sectiile de vot se deschid la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Vezi și: Tragedia de la Piatra Neamt,…

- Exportul de marfuri moldovenești in Federația Rusa va fi blocat, daca Maia Sandu va deveni președinte al Republicii Moldova. Asta inseamna ca mii de tone de fructe vor ramine sa se strice pe dealuri. Despre aceasta Igor Dodon a declarat in cadrul unui briefing de presa. „Noi am deblocat piețele din…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a inregistrat, in cadrul ședinței de astazi, candidata la funcția de Președinte al Republicii Moldova – Maia Sandu, desemnata de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.