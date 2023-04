Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu se adreseaza, luni seara, populației Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Președinției Republicii Moldova, fara sa precizeze și ce subiecte vor fi abordate de lidera de la Chișinau. Libertatea a transmis in direct și livetext declarațiile facute de Maia Sandu: "Rusia continua…

- Parlamentul European comite o gafa politica inexplicabila, atribuind regiunii Transnistriei, aflata in estul Republicii Moldova, titulatura de „stat separatist”. Aceasta titulatura, atribuita Transnistriei, apare intr-un document al Parlamentului European. Documentul prezinta programul sesiunii plenare…

- Parlamentul European (PE) se reunește in perioada 13-16 martie, intr-o sesiune plenara la Strasbourg. Astfel, pe ordinea de zi a evenimentului se regasesc și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova in fața incercarilor Rusiei de a deraia traiectoria sa pro-europeana, transmite Deschide.md…

- Presedintele Volodimir Zelenski a respins vineri acuzele Moscovei potrivit carora armata ucraineana ar pregati o operatiune in Transnistria si a spus ca, spre deosebire de Rusia, Ucraina respecta „integritatea si suveranitatea teritoriala” a tarii vecine, iar autoritatile Republicii Moldova stiu asta.In…

- Ajutorul, descris in doua proiecte de documente consultate de Reuters, ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare Internationala (USAID), Samantha Power, pentru a marca un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Rusia, care nu a reusit sa obtina o victorie rapida in ceea…

- Guvernul elvetian a solicitat parlamentului aprobarea unor ajutoare umanitare in valoare de 140 de milioane de franci (circa 142 de milioane de euro) pentru Ucraina si Republica Moldova, transmite miercuri Reuters. Elvetia a alocat deja 1,3 miliarde de franci in sprijinul Ucrainei, din care 270 de milioane…

- In prezent, nu exista pericole iminente de atac militar la adresa Republicii Moldova. Asigurarile sint date de președinta țarii, Maia Sandu, potrivit careia armata ucraineana reușește sa țina linia frontului departe de Republica Moldova. Totuși, șeful statului spune ca Rusia nu renunța la ideea schimbarii…

- Ion Chicu, fostul premier pus de socialistul Igor Dodon in fruntea Guvernului de la Chișinau, considera ca președinta Republicii Moldova, Maia Sandu ar „abera” atunci cand declara ca Rusia pune la cale o lovitura de stat in Republica Moldova, inclusiv prin „luarea cu asalt a unor instituții de stat…