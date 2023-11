Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu s-a adresat moldovenilor, inaintea alegerilor locale din 5 noiembrie, indemnandu-i sa participe la vot, argumentand ca fortele pro-Kremlin vor incerca sa blocheze drumul european al Republici Moldova, inclusiv prin cumpararea alegatorilor, insa votul ”poate…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit de "partide platite de Kremlin deghizate in partide proeuropene", care, prin cumparare ilegala de voturi, "vor incerca subjugarea Moldovei unor interese straine". "Doar votul vostru poate fi mai putern

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra incercarilor fortelor pro-Kremlin si a fortelor pro-razboi de a „incerca din rasputeri sa blocheze drumul european” al tarii sale. Intr-o declaratie de presa, prilejuita de finalizarea campaniei electorale pentru alegerile locale de duminica,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra incercarilor fortelor pro-Kremlin si a fortelor pro-razboi de a "incerca din rasputeri sa blocheze drumul european" al tarii sale și a facut un apel ca oamenii sa iasa la vot duminica, pentru a cladi „Moldova europeana de maine”, transmite…

- Parlamentul a votat in prima lectura, in ședința de astazi, un PROIECT de lege care are scopul de a consolida unele aspecte privind infrastructurile pieței financiare și sa armonizeze cadrul legislativ național cu prevederile UE. Proiectul de lege a fost elaborat de Banca Naționala a Moldovei (BNM)…

- A murit, la Moscova, scriitorul basarabean Ion Druța, membru de onoare al Academiei Romane, considerat de președinta Maia Sandu in mesajul de condoleanțe „mesagerul Moldovei in lume atunci cand limba și cultura noastra erau prigonite la ele acasa". Avea 95 de ani. L-am bine cunoscut. In ...

- Aspirațiile Republicii Moldova la UE nu trebuie sa fie la cheremul Moscovei, care continua sa sprijine regiunea separatista, a declarat in cadrul unui interviu pentru Politico, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, potrivit Radio Moldova . „Totul ar fi mai ușor daca o…

- Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, o acuza pe președinta R. Moldova, Maia Sandu de „distrugere”. Declarațiile au fost facute in cadrul unei emisiuni radio , dupa ce funcționara de la Kremlin a fost intrebata daca relațiile Chișinau-Moscova ar putea reveni la nivelul lor anterior,…