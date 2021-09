Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu a declarat, in cadrul emisiunii „In Profunzime” de la postul de televiziune ProTV, ca Guvernul a expediat ieri, 2 septembrie, o solicitare catre Comisia Europeana in care cere sa se faca o excepție fața de ultima condiție neindeplinita – investigarea furtului miliardului. „Astazi,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a precizat ca demareaza cel mai mare proiect de infrastructura din PNRR si anume autostrada Moldovei. El a adaugat ca acesta e motivul pentru care a luptat in negocierile cu reprezentantii Comisiei Europene ca Romania sa aiba alocate…

- Pentru a asigura majorarile de pensii, prim-ministra Natalia Gavrilița a explicat de unde vor fi luați banii necesari. Asta în contextul în care Fondul de rezerva al Guvernului, precum și Fondul de Intervenții sunt goale la moment. Potrivit demnitarei, banii necesari…

- Comisia Europeana a aprobat solicitarea Ministerului Finantelor, adresata in baza Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat, de a prelungi programul IMM Invest Romania si subprogramul Agro IMM Invest, incepand cu 1 iulie 2021 pana la data de 31 decembrie 2021, si de a majora plafoanele schemei…

- Guvernul regional din Bruxelles a anuntat vineri interzicerea automobilele diesel in regiune incepand din 2030 si a automobilelor pe benzina din 2035, in incercarea de a atinge obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon in 2050, informeaza Reuters. De asemenea, interdictia…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si vicepresedintelui executiv al CE, Frans Timmermans, in care le cere acestora sa solicite Coalitiei de guvernare din Romania sa opreasca „practicile nedemocratice curente”. Social-democratul…

- Daca anumite investiții pe care le-a propus România sunt criticate de Comisia Europeana și nu va putea fi aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) din cauza lor, atunci Guvernul le va retrage, a declarat ministrul Cristian Ghinea într-un interviu acordat Hotnews.ro. "Eu…

- Uniunea Europeana va acorda un ajutor umanitar de 250 milioane de euro destinati 'luptei impotriva foametei' in Africa, Afganistan si Venezuela, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, inaintea summitului G7, transmite AFP. Aceasta contributie raspunde unui apel…