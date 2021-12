Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, miercuri, Romaniei, cu ocazia Zilei Naționale, ca dorește „sa ramai puternica și generoasa, sa fii o voce distincta in lume și in Europa unita, și un model de țara”. „De Ziua Naționala a Romaniei, mulțumim pentru prietenie și pentru toate lucrurile bune pe care le-am facut și le vom face impreuna! Ne leaga trecutul istoric, ne leaga cultura comuna și limba romana, iar in fața avem un viitor care poate sa ne apropie și mai mult. O vom face prin oamenii care și-au gasit rostul pe o parte ori alta a Prutului, prin investiții reciproce, prin…