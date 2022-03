Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken, aflat duminica in vizita in Republica Moldova, a laudat autoritațile pentru sprijinul acordat refugiatilor din Ucraina. „Puteți conta pe sprijinul nostru deplin”, i-a spus inaltul diplomat SUA premierului moldovean, Natalia Gavrilița. Oficialul american este…

- Peste 250.000 de ucraineni s-au refugiat in Republica Moldova, a anunțat președinta Maia Sandu. Peste 250.000 de civili din Ucraina s-au refugiat in Republica Moldova, a anunțat șefa statului, Maia Sandu. „Nu putem intoarce spatele acestor oameni”, a precizat președinta. Totuși, ea a subliniat ca susținerea…

- Masurile de sustinere pe care Germania ar putea sa le acorde Republicii Moldova in contextul razboiului din Ucraina si a fluxului de refugiati au fost discutate in cadrul intrevederii prim-ministrei Natalia Gavrilita cu Secretarul parlamentar de stat de la Ministerul Federal al Cooperarii Economice…

- Vizite importante se așteapta in aceste zile la Chișinau in contextul razboiului din Ucraina. Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, dar și comisarul european pentru vecinatate și extindere vin miine in Republica Moldova, transmite Noi.md cu referire…

- „Uniunea Europeana trebuie sa ofere Republicii Moldova exact ceea ce ii ofera si Ucrainei. Daca oferim Ucrainei o perspectiva clara de aderare la Uniunea Europeana, atunci trebuie sa oferim exact acelasi lucru si Republicii Moldova, a transmis, marti, deputatul european Siegfried Muresan (PPE / PNL),…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a transmis ca Guvernul de la Chișinau va cere Parlamentului sa declare starea de urgența in țara. Le-a cerut cetațenilor moldoveni din Ucraina sa revina acasa.

- „Prin Acordul privind asistenta financiara nerambursabila de 100 de milioane de euro, Romania va sprijini eforturile Republicii Moldova de dezvoltare durabila, de avansare pe calea reformelor si racordarea ferma la spatiul european, prin drumuri si poduri, prin retele de electricitate si gaz, prin proiecte…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a afirmat vineri in conferința de presa ce a urmat ședinței comune de guverne de la Chișinau ca declarația comuna a lui Klaus Iohannis și Maia Sandu a oferit posibilitatea unui nou inceput in relația bilaterala, dupa semnarea Foii de Parcurs din 23 noiembrie de la…