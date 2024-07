Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, a dat-o in judecata pe președinta Maia Sandu. TV8 a intrat in posesia unui document din care reiese ca fostul procuror general cere anularea decretului prin care Ion Munteanu a fost numit șef la Procuratura Generala. Actualul procuror general a calificat…

- Șefa statului Maia Sandu care a anunțat ca iși dorește al doilea mandat prezidențial l-a atacat dur pe Procurorul General pe care l-a demis, Alexandr Stoianolgo, dupa ce acesta a anunțat recent ca se va inscrie in cursa pentru fotoliul de președinte de țara. Tot astazi, procuratura a anunțat ca a reluat…

- Maia Sandu nu vede cu ochi prea buni canidatura exprocurorului general al Moldovei Alexandr Stoianoglo la funcția de președinte. Stoianoglo, sprejinit de Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), este „candidatul Kremlinului și oligarhilor” este de parere președinta Moldovei. Declarația…

- Fostul Procuror General al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, demis prin decret de președinta Maia Sandu, este propunerea Partidului Socialiștilor (PSRM) la alegerile prezidențiale programate in toamna acestui an in stanga Prutului, relateaza Unimedia.Candidatura lui Stoianoglo a fost anunțata…

- Ion Munteanu, care a caștigat la 30 mai concursul repetat pentru postul de procuror general al R. Moldova, a intrat oficial in funcție, dupa ce Maia Sandu a semnat pe 1 iunie decretul prezidențial. Noul procuror general a depus juramantul in aceeași zi pentru un mandat de 7 ani, relateaza stiripesurse.md

- Jurista Mariana Kalughin a vorbit despre provocarile, care stau in fața noului procuror general, Ion Munteanu. Ion Munteanu, care a a intrat oficial in funcție pe 1 iunie, a depus juramintul in aceeași zi pentru un mandat de 7 ani. Prezenta la ceremonia solemna, președinta Maia Sandu, a spus ca așteapta,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Ion Munteanu in funcția de procuror general al Republicii Moldova. Ion Munteanu a obținut aceasta funcție in urma unui concurs la care a avut doi contracandidați, anunța presa de la Chișinau. Concursul s-a finalizat la data de 30 iunie 2024. Ion…

- Ion Munteanu a fost investit in funcția de procuror general in prezența președintelui țarii și a șefului CSP, evenimentul avand loc la o zi dupa ce Maia Sandu a semnat decretul de numire a acestuia in funcție.