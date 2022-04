Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a declarat "socata" duminica de "masacrul" din orasul ucrainean Bucha, in apropiere de Kiev, si a anuntat o zi de doliu national in memoria victimelor de pana acum ale razboiului dus de Rusia in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In Republica Moldova va fi declarata luni, 4 aprilie, zi de doliu național in memoria tuturor vieților nevinovate pierdute, in ultimele 39 de zile, in Ucraina. Despre aceasta a anunțat șefa statului, Maia Sandu. Președinta a menționat ca „suntem șocați, alaturi de o lume intreaga, de masacrul din orașul…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu a anuntat ca maine, 4 aprilie va fi zi de doliu national pentru victimele razboiului din Ucraina. "Suntem socati, alaturi de o lume intreaga, de masacrul din orasul Bucea de langa Kyiv. Moldova condamna cu fermitate aceste crime impotriva umanitatii, la fel…

- Președintele Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis, aflat in prima vizita efectuata de un șef de stat elvețian in Republica Moldova, a menționat, dupa o intrevedere cu președinta Maia Sandu, ca s-a aratat impresionat de solidaritatea de care dau dovada cetațenii moldoveni pentru a-i ajuta pe ucrainenii…

- Klaus Iohannis s-a aflat miercuri in vizita oficiala in Republica Moldova, unde a avut discuții cu Maia Sandu, legate de susținerea in traseul de integrare in UE dar și despre invazia din Ucraina și problema refugiaților. „Romania este alaturi de Republica Moldova și de cetațenii sai asa cum a fost…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va întâlni mâine la Chișinau cu Președintele României, Klaus Werner Iohannis, care va efectua o vizita de lucru în țara noastra. Dupa întrevedere, la ora 18.10, cei doi șefi de stat vor susține o conferința de presa.…

- Mai multe canale de Telegram au distribuit informații false despre „implicarea Republicii Moldova în conflictul din Ucraina” transmite unimedia.md. Sursele nevrednice vorbesc despre „participarea în acțiuni militare la comanda Maia Sandu, și activarea aeroportului…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca guvernul de la Chisinau va cere Parlamentului declararea starii de urgența ca urmare a atacului militar al Rusiei asupra Ucrainei, informeaza Deschide.md. Maia Sandu a anuntat, intr-o declaratie de pres, ca a convocat o sedinta a Consiliului…