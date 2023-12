Stiri pe aceeasi tema

- La trei ani de mandat, președinta Maia Sandu anunța ca va candida pentru un nou mandat și ca solicita Parlamentului organizarea unui referendum. „Dragi cetațeni, dupa 3 ani de mandat, am reușit sa deschidem negocierile pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeana. Un lucru care parea imposibil cu 3…

- Actualul primar al Brașovului, Allen Coliban, va candida pentru al doilea mandat, iar senatorul Irineu Darau va candida, la alegerile locale, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov.

- Vladimir Putin a anunțat ca va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale din 2024, scrie presa de stat din Rusia. Anunțul a fost facut in timpul unor discuții care au avut loc dupa ceremonia de la Kremlin de Ziua Eroilor Patriei.

- Președintele in exercițiu al Lituaniei, Gitanas Nauseda, a anunțat ca va candida pentru un al doilea mandat la alegerile prezidențiale de anul viitor. El a declarat acest lucru in cadrul unei conferințe de presa, a relatat Adevarul European, citind LRT. "Sint hotarit sa continui munca pe care am inceput-o.…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat, marți, ca nu s-ar fi prezentat pentru un al doilea mandat in alegerile prezidențiale din 2024 daca precedesorul sau, Donald Trump, nu ar fi candidat.

- Daca alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc in timpul razboiului, Volodimir Zelenski va candida pentru un al doilea mandat. Președintele ucrainean a mai precizat, in timpul vizitei la București, ca daca alegerile au loc dupa victorie, nu va mai candida pentru al doilea mandat. Liderul de la…