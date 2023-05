Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent ucrainean, in varsta de 16 ani, a fost trimis cu forța in Rusia "in vacanța" și a fost plasat intr-o familie care a incercat sa il indoctrineze cu propaganda prorusa, a declarat miercuri, 19 aprilie, o reprezentanta a tanarului in fața Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților…

- Comisiile de specialitate din cadrul Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) lucreaza la o serie de amendamente care sa completeze legislația in vigoare, cu scopul de a interzice activitațile Curții Penale Internaționale (CPI) in Rusia și de a incrimina apelurile publice facute pentru…

- Ungaria nu il va aresta pe presedintele rus Vladimir Putin daca acesta ar intra pe teritoriul ungar, intrucat nu ar exista niciun temei juridic, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite Reuters. Ungaria a semnat si a ratificat Statutul de la Roma,…

- Comitetul de ancheta din Rusia a anuntat luni ca a deschis un dosar penal impotriva procurorului si judecatorilor Curtii Penale Internationale (CPI), instanta care vineri a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin pentru crime de razboi, transmit Reuters si AFP. Potrivit…

- Destructurarea de catre autoritațile de la Chișinau a rețelei coordonate de la Moscova, cu anumite legaturi inclusiv cu compania privata de mercenari ruși Wagner, confirma ca Rusia duce in Republica Moldova un razboi hibrid. Scopurile Moscovei sunt clare – sa schimbe conducerea Republicii Moldova cu…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) al Republicii Moldova transmite luni, 13 martie, printr-un comunicat, ca uciderea soldatului despre care Kievul a confirmat ca era cetațean moldovean, „poate fi calificata drept crima de razboi”, relateaza Ziarul de Garda.„Ca urmare a confirmarii…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a reacționat vineri seara la mesajul transmis de MAE rus, conform caruia, un atac asupra regiunii separatiste Transnistria „este un atac asupra Rusiei”. Este vorba despre o „incercare de creare artificiala de tensiuni”, transmite MAE roman, printr-un comunicat.„Ministerul…

- Ministerul de Externe de la Chișinau infirma declarațiile rușilor, precum ca in Transnistria ar putea avea loc escaladari. Vineri, 24 februarie, diplomația de la Moscova puncta ca in caz de amenințare contra regiunii, acțiunile vor fi considerate atac impotriva Rusiei. „Mesajele lansate in ultimele…