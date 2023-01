Maia Sandu a vorbit la Davos! ”Sperăm să primim şi noi ceva” Republica Moldova le-a cerut aliatilor sai sisteme defensive antiaeriene, in timp ce razboiul in Ucraina vecina continua, iar eforturile Rusiei de a destabiliza Republica Moldova au esuat pana in prezent, a declarat presedinta Maia Sandu intr-un interviu acordat agentiei Reuters la Forumul Economic Mondial de la Davos. ”Am cerut sisteme de supraveghere si de aparare aeriana. Intelegem ca Ucraina este prioritara si trebuie sa le primeasca, dar speram sa primim si noi ceva’‘, a spus Maia Sandu. Ea a adaugat ca Republica Moldova are nevoie de asemenea de un ajutor financiar extern anul acesta care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

