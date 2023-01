Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a solicitat sisteme de aparare antiaeriana de la aliații sai, incercand astfel sa-și consolideze capacitațile militare pe masura ce razboiul din Ucraina continua, dar eforturile Rusiei de a destabiliza țara au eșuat pana acum, a declarat joi, 19 ianuarie, președintele Maia Sandu,…

- ”Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume. Am ajuns la momentul in care putem constata eșuarea statului Republica Moldova și nu numai din punct de vedere al securitații, al apararii, din punct de vedere economic, social, energetic”, declara editorialistul Nicolae Negru, transmite Știri.md . Acesta declarații…

- Republica Moldova in acest moment este o tara pe teritoriul careia Federatia Rusa desfasoara de mai mult timp un razboi hibrid, iar invazia din Ucraina a amplificat o serie de probleme, a declarat marti, la Digi24, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea spune ca neutralitatea militara inscrisa…