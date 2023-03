Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat miercuri, 22 martie, Legea care exclude „limba moldoveneasca” din toata legislația naționala, inlocuind-o cu sintagma „limba romana”, scrie Deschide.md . Șefa statului susține ca limba romana trebuie și poate sa fie „catalizatorul consolidarii…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a emis o reacție la acuzațiile facute de reprezentanta ministerului rus de externe, Maria Zaharova, cu privire la limba romana. „Declarațiile reprezentantei oficiale a ministerului rus de externe reprezinta o ingerința in treburile interne ale Republicii…

- Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene acuza Federația Rusa de ingerința in treburile interne ale Republicii Moldova, dupa ce reprezentanta Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca limba romana „trebuie redenumita in moldoveneasca și nu invers”. „Este dreptul nostru…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat joi in a doua si ultima lectura proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toate legile Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, informeaza Deschide.md, Radio Chisinau si Newsmaker.

- Deputații au votat in lectura a doua proiectul de lege care prevede substituirea sintagmelor „limba moldoveneasca”, „limba materna” și „limba de stat” cu sintagma „limba romana”. Proiectul de lege a fost votat de 58 de deputați. Deputații BCS au protestat cu pancarte pe care era scris „Poporul este…

- In toata legislația Republicii Moldova, sintagma „limba romana” va lua locul „limbii moldovenești”. Vor fi inlocuite și sintagmele „limba oficiala”, „limba de stat” și „limba materna”.

- Deputati ai Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) au inregistrat in parlament un proiect de lege ce prevede ca in textele legilor Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, sintagma 'limba moldoveneasca' sa fie substituita cu 'limba romana', transmite Moldpres.

- Parlamentari ai Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) din parlamentul de la Chișinau au inregistrat in legislativ un proiect de lege ce prevede ca in textele legilor Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, sintagma „limba moldoveneasca” sa fie substituita cu „limba romana”, transmite Moldpres,…