- Președinta Maia Sandu,a participat, pe 29 august, la Forumul Strategic de la Bled, Slovenia. Aceasta a avut mai multe intrevederi cu omologi, miniștri și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. In cadrul evenimentului, președinta Sloveniei și gazda evenimentului, Natasa Pirc Musar, i-a oferit…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, i-a oferit, sambata, fostului director executiv al Festivalului ”George Enescu”, Mihai Constantinescu, Distinctia de Excelenta si Trofeul Ministerului Culturii. ”Mihai Constantinescu, pianist si profesor, un om dedicat si pasionat de muzica, al carui nume se confunda…

- Ploile torențiale descrise de echipele de intervenție ca fiind de proporții „biblice" au lovit vineri nordul și vestul Sloveniei, perturband traficul și provocand pene de curent. Elicopterele au evacuat oamenii din zonele afectate.

- In primul meci de la Campionatul European U17 Feminin, care se disputa in Ungaria, naționala Romaniei, in lotul careia este și turdeanca Daria Cocan, a pierdut cu scorul de 1-3 (25-20; 7-25; 17-25; 20-25) in fața Sloveniei. In meciul de ieri, Daria Cocan a reușit sa puncteze de șase ori pentru naționala…

- Rafael Nadal a implinit sambata varsta de 37 de ani, iar cu o seara inainte acesta a suferit o intervenție chirurgicala minora la o clinica din Barcelona, menita sa ii trateze mușchiul psoas.

- Klaus Iohannis a primit astazi Premiul Civic German, conferit de Fundația Civila Bad Harzburg, pe baza evaluarii intregii sale cariere politice. Șeful statului roman a punctat ca Romania a dovedit de-a lungul anilor atașamentul fața de valorile europene.

- Summitul Comunitații Politice Europene este gazduit joi de Republica Moldova, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primul lider strain primit de Maia Sandu Castelul Mimi din Bulboaca, localitatea moldoveana unde urmeaza sa mai soseasca aproape 50 de șefi de stat, prim-miniștrii și inalți…